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सांसद जगदंबिका पाल ने किसानों को खेती में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने और प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। विज्ञापन

किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ प्राकृतिक खेती के तरीकों को भी अपनाना चाहिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ कृषि उत्पादन को भी लाभकारी बनाया जा सकता है। सांसद जगदंबिका पाल ने किसानों को खेती में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने और प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ प्राकृतिक खेती के तरीकों को भी अपनाना चाहिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ कृषि उत्पादन को भी लाभकारी बनाया जा सकता है।

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बर्डपुर। बर्डपुर ब्लॉक परिसर में रविवार को खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ सांसद जगदंबिका पाल ने किया। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खाद के प्रयोग, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान सांसद ने दो बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की।