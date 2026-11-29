विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खेती में लगी पूंजी फंसने से अगली फसल की बोआई, खाद-बीज और घरेलू जरूरतों के लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसानों को बिचौलियों के हाथों कम कीमत पर धान बेचने की चिंता सता रही है। पथरा बाजार कस्बे में स्थित साधन सहकारी समिति पर धान क्रय केंद्र बनाया गया है, लेकिन अब तक खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है। किसानों का कहना है कि हर साल समिति पर क्रय केंद्र तो बनाया जाता है लेकिन कुछ गिने-चुने किसानों की ही उपज तौली जाती है। क्षेत्र के अधिकांश किसानों को सरकारी खरीद का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें बिचौलियों के माध्यम से अपनी उपज बेचनी पड़ती है।किसान कृष्ण बहादुर पाल, चिल्हु सिंह, पिंटू, शिवसागर, महीप कुमार और विकास कुमार ने बताया कि इस बार क्रय केंद्र पर खरीदारी से संबंधित बैनर तक नहीं लगाया गया है। खरीद कब शुरू होगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। किसानों का कहना है कि समय से खरीद शुरू नहीं हुई तो उन्हें मजबूरी में औने-पौने दाम पर धान बेचना पड़ेगा।किसानों ने प्रशासन से जल्द क्रय केंद्र पर खरीद शुरू कराने और सभी किसानों की उपज तौलने की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है।इस संबंध में समिति के सचिव रामफेर यादव ने बताया कि बोरे उपलब्ध नहीं होने के कारण धान की खरीदारी शुरू नहीं हो पा रही है।ु