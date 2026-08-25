{"_id":"6a8d89ec121154f198014ca3","slug":"video-shamli-bike-parked-outside-house-catches-fire-video-goes-viral-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: घर के बाहर खड़ी बाइक में संदिग्ध हालात में लगी आग, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली के कांधला थाना क्षेत्र के इस्लामपुर घसौली गांव में घर के बाहर खड़ी बाइक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। पीड़ित मिंटू ने गांव के चार लोगों पर बाइक में आग लगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिंटू के अनुसार, घटना के समय वह काम से बाहर गया था और घर पर उसकी पत्नी व बच्चे मौजूद थे। आरोप है कि चार लोग घर में घुसे और बाइक में आग लगाकर शोर होने पर मौके से फरार हो गए। पत्नी ने डायल 112 पर सूचना दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी पक्ष से पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में बाइक में आग लगाई गई।

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