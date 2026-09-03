Shamli News: अंकित के पिता बोले-अखिलेश सवाल उठाएं या कोई और, मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं

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सतबीर फौजी ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है। उन्होंने बदमाशों से डरने की जरूरत नहीं होने की बात कही। फौजी ने स्पष्ट किया कि मारे गए दोनों शूटरों की पहचान उन्होंने खुद की है। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। फौजी ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। अंकित की शोकसभा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यह लोगों के अंकित के प्रति प्रेम को दर्शाता है।-अखिलेश यादव के सवालों पर सतबीर फौजी का रुखसतबीर फौजी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा एनकाउंटर पर सवाल उठाने को महत्वहीन बताया। उन्होंने कहा कि चाहे अखिलेश सवाल उठाएं या कोई और, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजी ने शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह की कार्रवाई पर पूरी तरह संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एसपी ने उन्हें पूरी तरह संतुष्ट किया है।-पत्नी बोली-जब निर्दोष पर 20 राउंड फायर हो सकते हैं तो कुछ भी संभवशामली। अंकित की पत्नी सीमा ने अपने पति की हत्या को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे गिरोह से जुड़े लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। सीमा ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई।सीमा ने कहा कि जब तक पूरे गिरोह पर कार्रवाई नहीं होगी, समस्या बनी रहेगी। इससे परिवार, समाज और पुलिस पर भी दबाव रहेगा। उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में कुछ आरोपियों के मारे जाने पर भी सवाल उठाए। सीमा ने पूछा कि ऐसी घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी। उनका कहना था कि जमानत पर बाहर आकर अपराधी फिर अपराध करते हैं तो इसका क्या समाधान है। उन्होंने जेल के अंदर से अपराध की कथित साजिशों पर भी सवाल उठाए। सीमा ने पूछा कि जेल में बंद अपराधी बाहर हत्या की योजना कैसे बना लेते हैं। सीमा ने कहा कि वह अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई तब तक लड़ेंगी, जब तक उनमें सांस है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मामले से जुड़ा एक-एक व्यक्ति जब तक बाहर घूम रहा है, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सीमा ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब एक निर्दोष व्यक्ति पर बीस राउंड फायर किए जा सकते हैं, तो उनके साथ भी कुछ होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।