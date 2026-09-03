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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 3 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 03 Sep 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 03-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

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Bijnor News: जेसीबी की टक्कर में बैंककर्मी की मौत, परिजनों को 1.20 करोड़ प्रतिकर

Bank employee killed in JCB collision, kin to get Rs 1.20 crore compensation और पढ़ें
01:27 AM, 03-Sep-2026

Bijnor News: तटबंध नहीं तो वोट नहीं, तटबंध निर्माण की मांग को लेकर 14वें दिन भी जारी रहा धरना

No embankment, no vote; the protest demanding the construction of the embankment continued for the 14th day. और पढ़ें
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01:26 AM, 03-Sep-2026

Bijnor News: पीएनबी की जोनल टीम खंगाल रही करेंसी चेस्ट का रिकॉर्ड

PNB's zonal team is scrutinizing the currency chest records. और पढ़ें
01:25 AM, 03-Sep-2026

Bijnor News: बाइक सवारों पर गुलदार ने हमला किया, पैरों में चोटें आई

Bike riders attacked by leopard, injured in legs और पढ़ें
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Bijnor News: कहीं सर्विस रोड अधूरी तो कहीं फ्लाईओवर पर नहीं जल रही लाइट

At some places the service road is incomplete and at some places the lights are not working on the flyover. और पढ़ें
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Bijnor News: पति-पत्नी दोनों ने ले ली किसान सम्मान निधि, 2601 की किस्त रोकी

Husband and wife both took Kisan Samman Nidhi, 2601 installment stopped और पढ़ें
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01:23 AM, 03-Sep-2026

Bijnor News: बिजनौर के पांच लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि

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स्वाइन फ्लू : चिकित्सकों ने लगाया मास्क, बेफिक्र मरीज

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Baghpat News: सफाई न करने व बिना बताए गायब रहने पर तीन कर्मचारी निलंबित

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