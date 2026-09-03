Shamli News: एडीजी ने अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसने के दिए निर्देश

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अपर पुलिस महानिदेशक ने आगे की कार्रवाई में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। भानु भास्कर ने पुलिस टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों के संबंध में मिलने वाली हर सूचना पर गंभीरता से काम किया जाए।अपर पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वांछित आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस टीमों को हर सूचना पर गंभीरता से काम करने के लिए सतर्क रहने को कहा गया। देर शाम पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को सतर्क रहने और अंकित हत्याकांड में वांछित अन्य आरोपियों पर जल्द शिकंजा कसने के निर्देश दिए।