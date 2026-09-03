Shamli News: नगर पालिका बोर्ड की बैठक में 92.62 करोड़ रुपये का मूल बजट सर्वसम्मति से पारित
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:57 AM IST
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कैराना। अध्यक्ष शमशाद अहमद अंसारी की अध्यक्षता में बुधवार को पालिका सभाकक्ष में नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 92 करोड़ 62 लाख 91 हजार 206 रुपये का मूल बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस बजट में 37 लाख 91 हजार 206 रुपये का लाभ दर्शाया गया है।
बजट में नगर के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। करीब 32 करोड़ रुपये विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नगर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी धनराशि खर्च होगी। प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। बोर्ड बैठक में अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक के आय-व्यय के मासिक नक्शों का भी अनुमोदन हुआ। पालिका अधिकारियों ने बजट प्रावधानों के अनुसार विकास और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। अधिशासी अधिकारी समीर कुमार कश्यप ने बैठक का संचालन किया। इस दौरान अवर अभियंता राहुल कुमार, हिमांशु नारायण और अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
-सभासदों ने नगर की विभिन्न समस्याओं को उठाया
बोर्ड बैठक में सभासदों ने नगर की विभिन्न समस्याओं को उठाया। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की मांग की। सभासद शगुन मित्तल एडवोकेट ने आवारा गोवंश को गोशाला भेजने की मांग की। उन्होंने कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने का मुद्दा भी उठाया। मित्तल ने विद्युत आपूर्ति बाधित न होने के लिए वैकल्पिक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था का सुझाव दिया।
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-सरकारी स्कूलों में फ्रीजर की व्यवस्था कराने की मांग की
सभासद राशिद अली उर्फ गुड्डू ने सरकारी स्कूलों में फ्रीजर की व्यवस्था कराने की मांग की। उन्होंने अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठाए। सभासदों ने नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
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बजट में नगर के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। करीब 32 करोड़ रुपये विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नगर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी धनराशि खर्च होगी। प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। बोर्ड बैठक में अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक के आय-व्यय के मासिक नक्शों का भी अनुमोदन हुआ। पालिका अधिकारियों ने बजट प्रावधानों के अनुसार विकास और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। अधिशासी अधिकारी समीर कुमार कश्यप ने बैठक का संचालन किया। इस दौरान अवर अभियंता राहुल कुमार, हिमांशु नारायण और अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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-सभासदों ने नगर की विभिन्न समस्याओं को उठाया
बोर्ड बैठक में सभासदों ने नगर की विभिन्न समस्याओं को उठाया। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की मांग की। सभासद शगुन मित्तल एडवोकेट ने आवारा गोवंश को गोशाला भेजने की मांग की। उन्होंने कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने का मुद्दा भी उठाया। मित्तल ने विद्युत आपूर्ति बाधित न होने के लिए वैकल्पिक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था का सुझाव दिया।
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-सरकारी स्कूलों में फ्रीजर की व्यवस्था कराने की मांग की
सभासद राशिद अली उर्फ गुड्डू ने सरकारी स्कूलों में फ्रीजर की व्यवस्था कराने की मांग की। उन्होंने अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठाए। सभासदों ने नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।