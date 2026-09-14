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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Kashyap Mahasabha protests against the murder of Vinod Sahni, demands action

विनोद साहनी की हत्या के विरोध में कश्यप महासभा ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

Mon, 14 Sep 2026 07:06 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:06 PM IST
Kashyap Mahasabha protests against the murder of Vinod Sahni, demands action
निषाद पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता विनोद साहनी की हत्या के विरोध में शाहजहांपुर में अखिल भारतीय कश्यप महासभा ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अध्यक्ष जगदीश चंद्र कश्यप के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि विनोद साहनी की निर्मम हत्या से समाज में भय का माहौल है। पीड़ित परिवार को अब तक न्याय, आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। महासभा ने हत्यारोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस दौरान हरीश कश्यप, अनिल कुमार कश्यप, सुरेंद्र कश्यप, मदन पाल कश्यप, संजय कश्यप, अशोक कश्यप, जसराम कश्यप और नरेंद्र कश्यप आदि मौजूद रहे।
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