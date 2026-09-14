Shahjahanpur News: समुद्र मंथन और मत्स्यावतार की कथा सुनाई

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उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से देवताओं और असुरों को अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई। इस दौरान भगवान विष्णु ने विभिन्न रूप धारण कर देवताओं की सहायता की। कथा व्यास ने मत्स्यावतार का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया।उन्होंने श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने और सदैव सत्य का साथ देने का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कथा के बाद आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। संवाद