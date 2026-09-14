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Shahjahanpur News: नशे से दूर रहकर स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें

Mon, 14 Sep 2026 05:54 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:54 PM IST
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Contribute to building a healthy society by staying away from substance abuse.
जिला कारागार में ​शिविर में बोलती सचिव अपेक्षा सिंह। स्रोत: प्रा​धिकरण
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को जिला कारागार में नशा उन्मूलन एवं हिंदी दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
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अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह ने कहा कि स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण के लिए भाषा, संस्कृति के साथ नागरिकों का स्वास्थ्य भी मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नशे के दुष्प्रभावों से बचने का आह्वान किया।
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लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ दिनेश कुमार मिश्र ने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने के साथ अपराध की ओर भी धकेल सकता है। असिस्टेंट विवेक शर्मा ने नशे को जीवन की प्रगति में बाधक बताते हुए एनडीपीएस कानून की जानकारी दी।
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डिप्टी जेलर प्रगति ने बंदियों को नशे से दूर रहकर अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। संचालन वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। जेल अधीक्षक जेपी तिवारी ने आभार जताया। इस दौरान डिप्टी जेलर सुभाष यादव व बंदी मौजूद रहे। संवाद
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