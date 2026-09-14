Shahjahanpur News: सड़कों पर छुट्टा पशुओं के झुंड हुए जानलेवा
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:43 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:43 PM IST
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वाहनों के सामने अचानक आ जाते हैं गोवंश, हादसे का खतरा बढ़ा
संवाद न्यूज एजेंसी
कांट। सड़क पर घूम रहे छुट्टा पशुओं के झुंड राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। कांट-मदनापुर मार्ग पर मोहनपुर, डीगुरपुर समेत कई स्थानों पर गोवंश सड़क के बीचों-बीच खड़े नजर आते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक पशु आने से हादसे का खतरा बना रहता है।
कांट से मदनापुर जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह छुट्टा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं। कई बार पशु सड़क के बीच में ही बैठ जाते हैं। रात के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती है। अचानक सामने आए पशु को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होने से हादसा हो सकता है।
क्षेत्र में नगर और ग्रामीण इलाकों में गोशालाएं होने के बावजूद सड़कों पर छुट्टा गोवंश की समस्या बनी हुई है। खंड विकास अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को पकड़वाकर गोशालाओं में जल्द ही भेजा जाएगा।
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कांट। सड़क पर घूम रहे छुट्टा पशुओं के झुंड राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। कांट-मदनापुर मार्ग पर मोहनपुर, डीगुरपुर समेत कई स्थानों पर गोवंश सड़क के बीचों-बीच खड़े नजर आते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक पशु आने से हादसे का खतरा बना रहता है।
कांट से मदनापुर जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह छुट्टा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं। कई बार पशु सड़क के बीच में ही बैठ जाते हैं। रात के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती है। अचानक सामने आए पशु को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होने से हादसा हो सकता है।
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क्षेत्र में नगर और ग्रामीण इलाकों में गोशालाएं होने के बावजूद सड़कों पर छुट्टा गोवंश की समस्या बनी हुई है। खंड विकास अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को पकड़वाकर गोशालाओं में जल्द ही भेजा जाएगा।
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