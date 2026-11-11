Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Crowds gathered at the railway station and bus stand on Bhai Dooj, sisters were troubled

शाहजहांपुर: भाई दूज पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर उमड़ी भीड़, बहनें हुईं परेशान

Wed, 11 Nov 2026 06:14 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:14 PM IST
Crowds gathered at the railway station and bus stand on Bhai Dooj, sisters were troubled
शाहजहांपुर में भाई दूज पर बुधवार को भाइयों के माथे पर तिलक लगाने के लिए निकली बहनों को सफर में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चढ़ने के लिए मारामारी रही तो बस अड्डे पर बसों का लंबा इंतजार करना पड़ा। भीड़ के आगे रेलवे और परिवहन निगम के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। बसों की लिए बहनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ जुटने लगी थी। दोपहर में त्रिवेणी एक्सप्रेस व राजरानी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई। जनरल कोच में जगह पाने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। महिलाओं और बच्चों के साथ सफर कर रही बहनों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई यात्रियों को ट्रेन में खड़े होकर सफर करना पड़ा। उधर, रोडवेज बस अड्डे पर भी यात्रियों की भीड़ लगी रही। बसों के इंतजार में बहनें अपने सामान और बच्चों के साथ परेशान होती नजर आईं। बस आते ही सीट पाने के लिए यात्रियों में होड़ लग गई। त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दबाजी में बहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिवहन निगम की तैयारियां भीड़ के आगे कम पड़ती दिखाई दीं। इसके बावजूद बहनों ने मुश्किलों का सामना करते हुए भाइयों तक पहुंचकर भाईदूज का त्योहार मनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दी बड़ी चुनौती!

अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दी बड़ी चुनौती!
Uttar Pradesh
11 Nov 2026

VIDEO: यम द्वितीया पर विश्राम घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

crowd of devotees gathered at vishram ghat and holy dip in yamuna on yam divtiya in vrindavan
Mathura
11 Nov 2026

वीडियो: हल्द्वानी में खेल विभाग ने कराई अनुसूचित जनजाति बालक-बालिकाओं की जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता

The Sports Department organised a district-level volleyball competition for Scheduled Tribe boys and girls in Haldwani
Nainital
11 Nov 2026

अपहरण कर मासूम की हत्या, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

Innocent child kidnapped and murdered; angry crowd blocks road in protest in mirzapur
Mirzapur
11 Nov 2026

छठ पर्व को लेकर पीडीडीयू जंक्शन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़

Crowds of passengers throng PDU Junction for Chhath Puja 2026 in chandauli
Chandauli
11 Nov 2026
विज्ञापन

शाहजहांपुर: निगोही चीनी मिल के गेट पर किसानों का हंगामा, गन्ने से भरी ट्रॉलियां रोकीं

Farmers create commotion at the gate of Nigohi Sugar Mill
Shahjahanpur
11 Nov 2026

सोनभद्र: तेज टक्कर के बाद बस के केबिन में फंसा चालक, 16 लोग अस्पताल पहुंचे

Sonbhadra: Driver trapped in bus cabin following a high-impact collision; 16 people taken to hospital
Sonebhadra
11 Nov 2026
विज्ञापन

अयोध्या में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से 25 आश्रितों को मिले चेक

25 dependents received cheques from CM Farmer Accident Welfare Scheme in Ayodhya
Ayodhya
11 Nov 2026

दुकान की जाली काटकर पीतल का बर्तन उठा ले गए चोर, घटना सीसीटीवी में कैद

Thieves cut through the shop's wire mesh and made off with a brass vessel; the incident was captured on CCTV.
Prayagraj
11 Nov 2026

चंदौली: प्लास्टिक फैक्टरी में देर रात लगी आग, मशीनों समेत लाखों का सामान राख; VIDEO

Chandauli Fire breaks out at plastic factory late at night machinery and goods worth lakhs reduced to ashes
Chandauli
11 Nov 2026

गाेरखपुर: भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने की गोवर्धन पूजा

Sisters Perform Govardhan Puja for Their Brothers Long Life
Gorakhpur
11 Nov 2026

VIDEO : सीएम योगी ने नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

VIDEO : सीएम योगी ने नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र
Lucknow
11 Nov 2026

लखनऊ के गोमती नगर में स्मॉग के कारण नगर निगम ने किया पानी का छिड़काव

Municipal Corporation sprayed water Due to smog in Gomti Nagar Lucknow
Lucknow
11 Nov 2026

सुल्तानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो चालक की मौत, साथी घायल

Auto driver died companion injured in collision with unknown vehicle in Sultanpur
Sultanpur
11 Nov 2026

कानपुर: नारामऊ चुंगी के पास तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराईं दो बाइकें, एक युवक की मौत

Kanpur High speed tragedy near Naramau toll point two motorcycles collide one young man died
Kanpur
11 Nov 2026

यूपी में ठंड की दस्तक! सुबह कोहरा, रात में गिरा पारा

यूपी में ठंड की दस्तक! सुबह कोहरा, रात में गिरा पारा
Uttar Pradesh
11 Nov 2026

हमीरपुर: शॉर्ट सर्किट से धू-धूकर जली कार, सूझबूझ से बची पांच लोगों की जिंदगी

Hamirpur Car engulfed in flames due to a short circuit five lives saved thanks to quick thinking
Hamirpur
11 Nov 2026

कानपुर: घाटमपुर में भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व, पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया भैयादूज

Kanpur Ghatampu Bhai Dooj festival celebrating unbreakable bond between siblings
Kanpur
11 Nov 2026

कुल्लू अस्पताल को मिला ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट चलाने का लाइसेंस, एक रक्तदाता से चार मरीजों को मिलेगी मदद

kullu regional hospital blood component separator unit license
Himachal Pradesh
11 Nov 2026

वीडियो: नैनीताल में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पर्व

Govardhan festival celebrated with joy and enthusiasm in Nainital
Nainital
11 Nov 2026

वीडियो: बेजुवानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रखवाए बिस्तर

Beds placed in various areas for the voiceless
Udham Singh Nagar
11 Nov 2026

सांसद अमृतपाल की पैरोल सुनवाई कल, आज छुट्टी पर जज

MP Amritpal’s parole hearing tomorrow; judge on leave today
Amritsar
11 Nov 2026

अमृतसर में परिवार पर हमला, पार्टी बदलने को लेकर राजनीतिक रंजिश का आरोप

Attack on family in Amritsar Allegations of political vendetta FIR against 20 including Sarpanch
Amritsar
11 Nov 2026

अमृतसर पुलिस ने 14 अवैध पिस्तौल के साथ छह आरोपी किए गिरफ्तार

Amritsar police arrested six accused with 14 illegal pistols.
Amritsar
11 Nov 2026

गुरुद्वारा अटारी साहिब में शुरू हुआ निशुल्क सिलाई केंद्र

Free sewing center started at Gurdwara Atari Sahib
Amritsar
11 Nov 2026

गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने दी संगत को बधाई

Jathedar Kuldeep Singh Gadgaj extended greetings to the congregation on the occasion of the Parkash Parv of Guru Granth Sahib
Amritsar
11 Nov 2026

हमीरपुर में संदिग्ध हालात में ट्रक चालक की मौत से मचा हड़कंप

Death of a truck driver under suspicious circumstances causes a stir in Hamirpur
Hamirpur
11 Nov 2026

यमुनोत्री मंदिर समिति को छह माह की यात्रा में 90 लाख से अधिक की आय, दानपात्र से निकले 10.42 लाख रुपये

Yamunotri Temple Committee earns over 90 lakh rupees in six months of pilgrimage
Uttarkashi
11 Nov 2026

यमुनोत्री धाम में युवाओं ने चलाया स्वच्छता अभियान, घाट किनारे से 25 कट्टे कूड़ा एकत्र किया

Youths conducted a cleanliness drive at Yamunotri Dham, collecting 25 sacks of trash from along riverbank
Uttarkashi
11 Nov 2026

वाराणसी में दीवार ढहने से तालाब मे समा गया पूरा परिवार, दो बहनों की मौत

Family falls into pond after wall collapses two girls died in Varanasi
Varanasi
11 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed