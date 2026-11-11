{"_id":"6af45dab7a70cf63ff00cabf","slug":"video-preparations-for-chhath-puja-begin-in-shahjahanpur-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर में छठ पूजा की तैयारियां शुरू, घाटों पर कराया जा रहा रंग-रोगन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह चार दिवसीय महापर्व 13 नवंबर को नहाय-खाय से शुरू होगा। खन्नौत घाट पर साफ-सफाई, रंग-रोगन सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने बताया कि 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ व्रत का पारण होगा।

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