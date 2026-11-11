{"_id":"6af452a67d51421ab4052b5e","slug":"preparations-for-chhath-puja-begin-in-shahjahanpur-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू, समतलीकरण के साथ सजाया जा रहा खन्नौत घाट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर घरों से लेकर घाटों तक तैयारियां शुरू हो गई हैं। व्रत की शुद्धता और परंपराओं का विशेष ध्यान रखते हुए महिलाएं मिट्टी के चूल्हे बनाने में जुट गई हैं। पूजा के लिए गंगाजल मंगाया जा रहा है। इसके साथ ही पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी भी शुरू हो गई है। विज्ञापन

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छठ पूजा को लेकर खन्नौत घाट पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। घाट को समतल कराने का काम चल रहा है। इसके साथ ही रंग-रोगन कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है।

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जिले में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग

जिले में पूर्वांचल और बिहार के बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। ऐसे में यहां भी छठ पूजा पूरे उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाई जाती है। पर्व में प्रसाद के रूप में बनाए जाने वाले ठेकुआ की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए गेहूं सुखाने का काम किया जाएगा। कई परिवार शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए गेहूं को अच्छी तरह साफ कर अलग चक्की पर पिसवाते हैं, जबकि कुछ लोग घर पर ही आटा तैयार करते हैं।

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