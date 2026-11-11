Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   thieves target officer bungalow in the DM compound in Shahjahanpur

शाहजहांपुर: डीएम कंपाउंड में अधिकारी के बंगले को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी-जेवर समेत लाखों की चोरी

Wed, 11 Nov 2026 05:42 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 11 Nov 2026 05:42 PM IST
सार

शाहजहांपुर में चोरों ने डीएम कंपाउंड में सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त के बंगले को निशाना बनाया। चोर 65 हजार रुपये नकदी और करीब 3.80 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर ले गए।

विज्ञापन
thieves target officer bungalow in the DM compound in Shahjahanpur
इसी बंगले में हुई चोरी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शाहजहांपुर में सुरक्षित माने जाने वाले डीएम कंपाउंड में चोरों ने सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के बंगले को निशाना बनाया। चोर बंगले का ताला तोड़कर 65 हजार रुपये की नकदी और करीब 3.80 लाख रुपये कीमत के सोने-हीरे के जेवरात चोरी कर ले गए। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब केयरटेकर खाना खाने के लिए घर गया था। महज ढाई घंटे के भीतर चोरों ने बंगले में घुसकर अलमारियों के लॉक तोड़ दिए और कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना से प्रशासनिक और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरी के खुलासे के लिए टीमें गठित की हैं।

विज्ञापन


सहकारिता विभाग में तैनात सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक गणेश गुप्ता जून से ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित डीएम कंपाउंड के बंगला नंबर बी-30 में रह रहे हैं। छह नवंबर को वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने गृह जनपद महाराजगंज चले गए थे। बंगले की देखरेख की जिम्मेदारी केयरटेकर दिलीप के पास थी।
विज्ञापन


नौ नवंबर की रात करीब 7:30 बजे दिलीप खाना खाने के लिए अपने घर चला गया। रात करीब 10 बजे जब वह खाना खाकर वापस बंगले पर पहुंचा तो वहां के हालात देखकर उसके होश उड़ गए। चोरों ने बंगले के पीछे आंगन की ओर बने दरवाजे की कुंडी काट दी थी। इसके बाद घर में दाखिल होकर दोनों अलमारियों के लॉक तोड़ दिए और नकदी व जेवरात चोरी कर लिए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

नकदी और आभूषण हुए चोरी 
10 नवंबर की शाम सहायक आयुक्त गणेश गुप्ता महाराजगंज से वापस शाहजहांपुर पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। घर के अंदर दोनों अलमारियों के लॉक टूटे पड़े थे। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे 65 हजार रुपये, सोने की दो चेन, एक सोने का हार, हीरे की अंगूठी और डायमंड ईयररिंग्स नदाराद थीं। चोरी हुए आभूषणों की कीमत करीब 3.80 लाख रुपये बताई गई है। उन्होंने तत्काल सदर बाजार थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और तहरीर दी।

सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। चोरी के खुलासे के लिए टीमें गठित की गई हैं। घटनास्थल और आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है।

पहले भी चोरों के निशाने पर रहा है डीएम कंपाउंड
डीएम कंपाउंड में चोरी की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी चोर यहां बंद सरकारी आवासों को निशाना बना चुके हैं। अप्रैल 2023 में एसडीएम तिलहर रहीं राशि कृष्णा का बदायूं तबादला होने के बाद चोरों ने उनके बंद क्वार्टर का ताला तोड़ दिया था। इसके बाद एसडीएम सदर रहे सुशांत श्रीवास्तव का गैर जनपद तबादला होने पर चोरों ने उनके क्वार्टर का ताला तोड़कर एक लाख रुपये का माल उड़ा दिया था। 

दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में करीब आठ महीने बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया था। इसके बावजूद एक बार फिर डीएम कंपाउंड में चोरी की घटना ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed