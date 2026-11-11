शाहजहांपुर: डीएम कंपाउंड में अधिकारी के बंगले को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी-जेवर समेत लाखों की चोरी

शाहजहांपुर में सुरक्षित माने जाने वाले डीएम कंपाउंड में चोरों ने सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के बंगले को निशाना बनाया। चोर बंगले का ताला तोड़कर 65 हजार रुपये की नकदी और करीब 3.80 लाख रुपये कीमत के सोने-हीरे के जेवरात चोरी कर ले गए। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब केयरटेकर खाना खाने के लिए घर गया था। महज ढाई घंटे के भीतर चोरों ने बंगले में घुसकर अलमारियों के लॉक तोड़ दिए और कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना से प्रशासनिक और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरी के खुलासे के लिए टीमें गठित की हैं।

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सहकारिता विभाग में तैनात सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक गणेश गुप्ता जून से ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित डीएम कंपाउंड के बंगला नंबर बी-30 में रह रहे हैं। छह नवंबर को वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने गृह जनपद महाराजगंज चले गए थे। बंगले की देखरेख की जिम्मेदारी केयरटेकर दिलीप के पास थी। विज्ञापन



नौ नवंबर की रात करीब 7:30 बजे दिलीप खाना खाने के लिए अपने घर चला गया। रात करीब 10 बजे जब वह खाना खाकर वापस बंगले पर पहुंचा तो वहां के हालात देखकर उसके होश उड़ गए। चोरों ने बंगले के पीछे आंगन की ओर बने दरवाजे की कुंडी काट दी थी। इसके बाद घर में दाखिल होकर दोनों अलमारियों के लॉक तोड़ दिए और नकदी व जेवरात चोरी कर लिए थे। सहकारिता विभाग में तैनात सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक गणेश गुप्ता जून से ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित डीएम कंपाउंड के बंगला नंबर बी-30 में रह रहे हैं। छह नवंबर को वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने गृह जनपद महाराजगंज चले गए थे। बंगले की देखरेख की जिम्मेदारी केयरटेकर दिलीप के पास थी।नौ नवंबर की रात करीब 7:30 बजे दिलीप खाना खाने के लिए अपने घर चला गया। रात करीब 10 बजे जब वह खाना खाकर वापस बंगले पर पहुंचा तो वहां के हालात देखकर उसके होश उड़ गए। चोरों ने बंगले के पीछे आंगन की ओर बने दरवाजे की कुंडी काट दी थी। इसके बाद घर में दाखिल होकर दोनों अलमारियों के लॉक तोड़ दिए और नकदी व जेवरात चोरी कर लिए थे।

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