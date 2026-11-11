शाहजहांपुर: कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की गोद से उछला मासूम, बस की छत पर जा गिरा

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शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर कस्बे के मुड़िया मोड़ पर एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कार की टक्कर से बाइक पर सवार महिला की गोद से उछला तीन वर्षीय मासूम बच्चा पास में खड़ी ई-बस की छत पर जा गिरा। गनीमत रही कि मासूम को खरोंच तक नहीं आई और स्थानीय लोगों ने उसे सकुशल नीचे उतार लिया। हालांकि, इस हादसे में उसके माता-पिता समेत चार लोग घायल हो गए।

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