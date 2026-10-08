{"_id":"6ac7b67a90f50b887e08995e","slug":"video-contractual-employees-begin-three-day-work-boycott-take-out-a-foot-march-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: संविदा कर्मचारियों का तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू, पैदल मार्च निकाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुधवार को कर्मचारियों ने तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन शुरू किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया। इसके बाद शांतिपूर्ण रैली निकाली गई, जो सीएमओ कार्यालय से खिरनीबाग स्थित शहीद स्तंभ होते हुए टाउनहाल स्थित शहीद प्रतिमा तक पहुंची। रैली में शामिल कर्मचारी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर चल रहे थे। उन्होंने नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन एवं भत्ते देने समेत अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन शासन स्तर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। धरना-प्रदर्शन को राज्य कर्मचारी परिषद ने समर्थन दिया। कर्मचारियों ने बताया कि नौ और 10 अक्तूबर को भी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मांगें पूरी नहीं होने पर 12 अक्तूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह कनौजिया, जिला मंत्री विजय सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवनी द्विवेदी समेत पदाधिकारियों ने सहभागिता की।

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