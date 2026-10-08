Shahjahanpur News: जहरीला पानी पीने से 15 बकरियों की मौत

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गांव कुंवरपुर रत्ती निवासी सलमान उर्फ लल्ला की पत्नी नूर बानो ने बताया कि मंगलवार दोपहर वह करीब 30 बकरियां लेकर गांव आलमपुर पिपरिया निवासी एक युवक के खाली खेत में चराने गई थी। इसी दौरान बकरियों ने खेत में जमा पानी पी लिया। कुछ देर बाद बकरियों की हालत बिगड़ने लगी और 15 बकरियों की मौत हो गई। महिला के अनुसार, उसने मौके पर जाकर देखा तो वहां कीटनाशक दवा के कई खाली डिब्बे पड़े थे। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि बकरियों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. कमलेश वर्मा ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। संवाद

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बंडा। खेत में बकरियां चराने गई महिला की 15 बकरियों की जहरीला पानी पीने से मौत हो गई। महिला ने खेत में कीटनाशक दवा के डिब्बे पड़े होने की बात कही है। उसने प्रशासन से जांच कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।