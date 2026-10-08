शाहजहांपुर: बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, धान की फसल को भारी नुकसान, किसानों की चिंता बढ़ी

शाहजहांपुर जिले में बुधवार रात से शुरू हुई बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। रात करीब आठ बजे से कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हुई। शाहजहांपुर शहर में रात करीब नौ बजे बारिश हुई, कुछ देर रुकने के बाद मध्यरात्रि से फिर बारिश शुरू हो गई। बृहस्पतिवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान करीब 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया। लोगों को आवागमन में परेशानी हुई, वहीं कई बच्चे बारिश और जलभराव के कारण स्कूल नहीं पहुंच सके। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ है।

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बारिश के साथ तेज हवा के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए। इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। ग्रामीण और शहर के कई इलाकों में रात से बिजली नहीं आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत निगम की टीमें आपूर्ति बहाल करने के लिए जुटी रहीं। कई जगह तार टूटने और खंभे गिरने से रास्तों पर भी परेशानी पैदा हुई। विज्ञापन



सबसे ज्यादा चिंता किसानों की बढ़ी है। पहले बाढ़ और इसके बाद लगातार तीन-चार दिन हुई बारिश से किसान धान की फसल में नुकसान झेल चुके हैं। खेतों में भरा पानी अब धीरे-धीरे सूखने लगा था और धान की फसल तैयार हो रही थी। किसान जल्द कटाई शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन बुधवार की बारिश ने उनकी चिंता फिर बढ़ा दी। बारिश के साथ तेज हवा के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए। इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। ग्रामीण और शहर के कई इलाकों में रात से बिजली नहीं आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत निगम की टीमें आपूर्ति बहाल करने के लिए जुटी रहीं। कई जगह तार टूटने और खंभे गिरने से रास्तों पर भी परेशानी पैदा हुई।सबसे ज्यादा चिंता किसानों की बढ़ी है। पहले बाढ़ और इसके बाद लगातार तीन-चार दिन हुई बारिश से किसान धान की फसल में नुकसान झेल चुके हैं। खेतों में भरा पानी अब धीरे-धीरे सूखने लगा था और धान की फसल तैयार हो रही थी। किसान जल्द कटाई शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन बुधवार की बारिश ने उनकी चिंता फिर बढ़ा दी।

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