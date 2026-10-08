फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   SP workers staged a protest burned an effigy of Gyanesh Kumar in Shahjahanpur

शाहजहांपुर: सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार को पुतला फूंका, पुलिस से हुई छीना-झपटी

Thu, 08 Oct 2026 05:21 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 08 Oct 2026 05:21 PM IST
सार

शाहजहांपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कथित वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। 

विज्ञापन
SP workers staged a protest burned an effigy of Gyanesh Kumar in Shahjahanpur
पुतला छीनने की कोशिश करता पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शाहजहांपुर में कथित वोट चोरी के विरोध में बृहस्पतिवार को सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीना-झपटी व धक्का-मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया।

विज्ञापन




टाउन हॉल स्थित कवि तिराहे पर सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए। यहां से कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च शुरू किया। पुलिस ने मार्च को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला लेकर पहुंच गए। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक छीना-झपटी और धक्का-मुक्की होती रही। पुलिस के प्रयास के बावजूद कार्यकर्ता पुतला ले जाने में सफल रहे और उसे आग लगा दी। 
विज्ञापन


सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने कहा कि कथित वोट चोरी के खिलाफ सपा का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ता आवाज उठाते रहेंगे। इस दौरान रणंजय यादव, चौधरी रामकुमार भोजवाल, शाहनवाज इदरीसी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed