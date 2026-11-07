संतकबीरनगर: त्योहारों की सुरक्षा परखने सड़क पर उतरे एसपी

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धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसपी संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार रात कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। उन्होंने समय माता मंदिर तिराहे से बैंक चौराहे तक बाजारों और प्रमुख स्थानों का जायजा लिया।

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