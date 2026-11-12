संतकबीरनगर: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के दौरे को लेकर अलर्ट रही पुलिस

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उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के संतकबीरनगर दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। पुलिस लाइन में अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर वीआईपी सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, प्रवेश-निकास और भीड़ नियंत्रण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को समय से ड्यूटी पर पहुंचने और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

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