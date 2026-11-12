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संतकबीरनगर: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के दौरे को लेकर अलर्ट रही पुलिस
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के संतकबीरनगर दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। पुलिस लाइन में अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर वीआईपी सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, प्रवेश-निकास और भीड़ नियंत्रण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को समय से ड्यूटी पर पहुंचने और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
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