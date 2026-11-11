संतकबीरनगर: सोनिया गांधी की किताब पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला

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संतकबीरनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब के जरिये कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान हुए आपातकाल, बोफोर्स घोटाले समेत अन्य मामलों को छिपाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

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