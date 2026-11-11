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संतकबीरनगर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सोनिया गांधी पर हमला, बोले- विदेश की धरती पर लिखी गई है किताब

Wed, 11 Nov 2026 05:25 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर Published by: अनुराग रंजन Updated Wed, 11 Nov 2026 05:25 PM IST
सार

डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपनी कारगुजारियों को छिपाने और जनता को गुमराह करने के लिए इस किताब का प्रकाशन करा रही है। प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस की इन गतिविधियों को समझती है।

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Deputy CM Brajesh Pathak Targets Sonia Gandhi Over Her Book Accuses Congress of Hiding Its Past Misdeeds
यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी किताब को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की किताब विदेश की धरती पर लिखी गई है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान आपातकाल, बोफोर्स घोटाले समेत अन्य मामलों को छिपाने के लिए इसे तैयार कराया है।

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डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपनी कारगुजारियों को छिपाने और जनता को गुमराह करने के लिए इस किताब का प्रकाशन करा रही है। प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस की इन गतिविधियों को समझती है।

 

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उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान कांग्रेस ने लोगों पर अत्याचार किए और उनके पैरों में कीलें तक ठोंकी गईं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।
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