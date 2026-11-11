संतकबीरनगर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सोनिया गांधी पर हमला, बोले- विदेश की धरती पर लिखी गई है किताब

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी किताब को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की किताब विदेश की धरती पर लिखी गई है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान आपातकाल, बोफोर्स घोटाले समेत अन्य मामलों को छिपाने के लिए इसे तैयार कराया है।

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