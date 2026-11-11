संतकबीरनगर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सोनिया गांधी पर हमला, बोले- विदेश की धरती पर लिखी गई है किताब
डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपनी कारगुजारियों को छिपाने और जनता को गुमराह करने के लिए इस किताब का प्रकाशन करा रही है। प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस की इन गतिविधियों को समझती है।
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी किताब को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की किताब विदेश की धरती पर लिखी गई है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान आपातकाल, बोफोर्स घोटाले समेत अन्य मामलों को छिपाने के लिए इसे तैयार कराया है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपनी कारगुजारियों को छिपाने और जनता को गुमराह करने के लिए इस किताब का प्रकाशन करा रही है। प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस की इन गतिविधियों को समझती है।