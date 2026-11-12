संतकबीरनगर: क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण में देरी पर भड़के डिप्टी सीएम

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उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण कर विभागीय समीक्षा बैठक की। क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों से जवाब मांगने और कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आरोग्य मंदिरों के सीएचओ की सेवा समाप्त करने को कहा। इसके बाद जनरल और इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी ली।

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