{"_id":"6af5324e847b98a9490becc0","slug":"video-idols-of-lakshmi-were-immersed-amidst-music-and-fanfare-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: गाजे-बाजे के साथ निकली गणेश-लक्ष्मी की विसर्जन शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संतकबीरनगर: गाजे-बाजे के साथ निकली गणेश-लक्ष्मी की विसर्जन शोभायात्रा
दिवाली पर खलीलाबाद नगर और आसपास के क्षेत्रों में स्थापित गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाओं का मंगलवार को धूमधाम से विसर्जन किया गया। गाजे-बाजे के साथ शोभायात्रा निकालकर प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद आमी नदी तट पर बने अस्थायी पोखरे में विसर्जित किया गया। शोभायात्रा के दौरान युवा संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। देर शाम शुरू हुआ विसर्जन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।