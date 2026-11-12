{"_id":"6af5324e847b98a9490becc0","slug":"video-idols-of-lakshmi-were-immersed-amidst-music-and-fanfare-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: गाजे-बाजे के साथ निकली गणेश-लक्ष्मी की विसर्जन शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली पर खलीलाबाद नगर और आसपास के क्षेत्रों में स्थापित गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाओं का मंगलवार को धूमधाम से विसर्जन किया गया। गाजे-बाजे के साथ शोभायात्रा निकालकर प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद आमी नदी तट पर बने अस्थायी पोखरे में विसर्जित किया गया। शोभायात्रा के दौरान युवा संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। देर शाम शुरू हुआ विसर्जन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा।

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