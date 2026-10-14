संतकबीरनगर: श्रीराम कथा में संत सुरेशानंद महाराज ने समझाया समाधि का महत्व

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संतकबीरनगर के धर्मसिंहवा क्षेत्र के मेंहदूपार में आयोजित श्रीराम कथा के दूसरे दिन कथा व्यास सुरेशानंद महाराज ने समाधि के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक साधना, आत्मचिंतन और मन की एकाग्रता के बारे में बताया। महाराज ने कहा कि आध्यात्मिक साधना से मन को शांत कर ईश्वर के प्रति श्रद्धा मजबूत की जा सकती है।

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