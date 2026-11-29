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संतकबीरनगर: महिला अपराधों की लंबित विवेचनाओं पर एएसपी सख्त, विवेचकों से मांगा जवाब

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 08:45 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 08:45 PM IST







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संतकबीरनगर में महिला संबंधी अपराधों के लंबित मामलों को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने रविवार को पुलिस कार्यालय में अर्दली रूम आयोजित कर समीक्षा की। उन्होंने सभी थानों के विवेचकों से लंबित विवेचनाओं की प्रगति और देरी के कारणों की जानकारी ली। ... और पढ़ें

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