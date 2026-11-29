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जिले में इस समय फैमिली आईडी बनवा चुके 6995 बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। विभाग ने जब जांच कराई तो इसमें 76 पेंशनधारक अपात्र मिले। इनमें से कई के पास मकान और गाड़ियां हैं। इसके साथ ही इनकी आय भी अधिक है।प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के ग्रामीण क्षेत्र के 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र के 56,460 रुपये वार्षिक आय वालों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। शासन स्तर पर विभागीय सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्ध लाभार्थी चिह्नित किए जा रहे हैं।जांच में फैमिली आईडी, फार्मर रजिस्ट्री और आधार नंबर के सत्यापन में गड़बड़ी सामने आने लगी है। विभाग की मानें तो अभी इसकी जांच कराई जा रही है। अभी तक करीब एक हजार फैमिली आईडी धारक पेंशनधारकों की जांच हुई है, जिसमें 76 अपात्र पाए गए हैं। यह जांच अभी आगे जारी रहेगी। जो भी अपात्र मिल रहे हैं उनकी पेंशन को रोकने की कार्रवाई की जा रही है।