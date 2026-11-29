{"_id":"6b0bd14bbc0f0ed038010f06","slug":"video-1156-students-skip-class-6-navodaya-entrance-exam-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: नवोदय प्रवेश परीक्षा में 1156 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतकबीरनगर: नवोदय प्रवेश परीक्षा में 1156 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 12:46 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 12:46 PM IST







Link Copied



संतकबीरनगर जिले के 12 केंद्रों पर शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल 3,612 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 2,456 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 1,156 अनुपस्थित रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन