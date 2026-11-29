गंभीर अपराधों की लंबित विवेचनाओं का जल्द करें निस्तारण : एएसपी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:08 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:08 AM IST
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संतकबीरनगर। हत्या, हत्या के प्रयास और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण को लेकर शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में अर्दली रूम आयोजित किया। इसमें जिले के सभी थानों के विवेचकों के साथ लंबित मामलों की थानावार समीक्षा की गई। एएसपी ने विवेचकों को विवेचनाओं का शीघ्र, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।
एएसपी ने प्रत्येक लंबित विवेचना की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। विवेचक साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच पूरी कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने तथा उनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य कठोर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा।
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एएसपी ने मारपीट और अन्य शिकायतों से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर तत्काल संज्ञान लेने और नियमानुसार कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय से न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अर्दली रूम में सभी क्षेत्राधिकारी, थानों के प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष, संबंधित विवेचक तथा पुलिस कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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एएसपी ने प्रत्येक लंबित विवेचना की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। विवेचक साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच पूरी कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें।
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उन्होंने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने तथा उनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य कठोर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा।
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एएसपी ने मारपीट और अन्य शिकायतों से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर तत्काल संज्ञान लेने और नियमानुसार कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय से न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अर्दली रूम में सभी क्षेत्राधिकारी, थानों के प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष, संबंधित विवेचक तथा पुलिस कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।