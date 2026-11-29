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एएसपी ने प्रत्येक लंबित विवेचना की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। विवेचक साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच पूरी कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें।उन्होंने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने तथा उनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य कठोर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा।एएसपी ने मारपीट और अन्य शिकायतों से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर तत्काल संज्ञान लेने और नियमानुसार कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय से न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अर्दली रूम में सभी क्षेत्राधिकारी, थानों के प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष, संबंधित विवेचक तथा पुलिस कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।