{"_id":"6aeefbcd89dc34007008ab5d","slug":"video-an-out-of-control-trailer-hit-a-scooter-rider-at-nedula-intersection-before-colliding-with-another-truck-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: नेदुला चौराहे पर ट्रेलर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतकबीरनगर में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह नेदुला चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रहे कंटेनर से भिड़ गया। हादसे में स्कूटी सवार खलीलाबाद के तितौवा निवासी नवनीत मिश्रा (38) गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया।

... और पढ़ें