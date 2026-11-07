संतकबीरनगर: त्योहारों से पहले सुरक्षा जांचने निकले एसपी, खलीलाबाद के बाजारों में किया पैदल गश्त

दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार रात पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने पुलिस बल के साथ कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में पैदल गश्त की। उन्होंने बाजारों और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

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एसपी ने समय माता मंदिर तिराहे से बैंक चौराहे तक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और आमजन से बातचीत कर त्योहारों को आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। उन्होंने भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर नजर रखने के साथ यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने को कहा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान लगातार सक्रिय रहने और आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के निर्देश भी दिए।

पैदल गश्त के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात अमित कुमार, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पांडेय, कोतवाली प्रभारी जय प्रकाश दूबे, यातायात प्रभारी परमहंस और एसपी के पीआरओ पीके गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।