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Sant Kabir Nagar News: नाले में गिरी भैंस, जेसीबी से निकाली गई

Sun, 08 Nov 2026 07:03 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 07:03 PM IST
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Buffalo fell into a drain; pulled out using a JCB.
नाले में गिरी भैस को बाहर निकालते लोग
धर्मसिंहवा। नगर पंचायत धर्मसिंहवा के वार्ड संख्या-आठ केचुआखोर में रविवार को एक भैंस सड़क किनारे नाले में गिर गई। उसे बाहर निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिद्धार्थनगर के गुलरिहा गांव का एक व्यक्ति अपनी भैंस के साथ धर्मसिंहवा आया था।
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लौटते समय कार का हॉर्न सुनकर भैंस बिदक गई। वह उछल-कूद करते हुए भागने लगी और नाले में जा गिरी। नाले में फंसने के कारण भैंस बाहर नहीं निकल पा रही थी। आसपास के लोग मौके पर जुटे और अपने स्तर पर प्रयास किया। सफलता न मिलने पर जेसीबी मंगाई गई। उसकी मदद से भैंस को निकाला जा सका। संवाद
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