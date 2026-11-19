{"_id":"6aff35511d98a89c6b023ab1","slug":"video-scooty-reduced-to-ashes-due-to-fire-during-welding-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेल्डिंग कराते समय लगी आग से स्कूटी खाक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहजोई। बेल्डिंग कराते समय अचानक आग लगने से मुरादाबाद निवासी नीरज सक्सेना की स्कूटी जलकर खाक हो गई। इस बीच, मौके पर लोगों की भीड़ रही। हादसा बृहस्पतिवार को दोपहर करीब सवार चार बजे की है।स्कूटी स्वामी ने बताया कि वह एमआर का काम करता है। इसको लेकर बहजोई आया हुआ था। यहां दोपहर बाद बेल्डिंग कराते समय निकली चिंगारी से अचानक स्कूटी में आग लग गई। धीरे-धीरे स्कूटी आग के गोले में तब्दील होकर खाक हो गई। वहीं, जलती हुई स्कूटी को देखने के लिए काफी देर तक आसपास लोग एकटठा रहे।

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