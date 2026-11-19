{"_id":"6aff3586a95ebb76b501e992","slug":"video-school-children-and-villagers-in-bandrai-village-are-forced-to-wade-through-dirty-water-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बंदरई गांव में स्कूली बच्चे एवं ग्रामीण गंदे पानी से गुजरने को मजबूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जुनावई। विकासखंड के बंदरई गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पंचायत भवन के पास मुख्य रास्ते पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। करीब एक फीट से अधिक गंदा पानी मैन रास्ते में भरे होने के कारण ग्रामीणों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। पानी से होकर निकलने के कारण बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों को भी आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने अगस्त माह में गुन्नौर के उपजिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर बंदरई ग्राम पंचायत भवन से सिकरौरा खादर गांव तक जाने वाले चकमार्ग रास्ते से अतिक्रमण हटवाकर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की थी। तहसील स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने 12 नवंबर को जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत पत्र देकर चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर 13 नवंबर को गुन्नौर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल अरुण कुमार के साथ खंड विकास अधिकारी डॉ. आदेश कुमार की ओर से गठित ब्लॉक की टीम गांव पहुंची थी। टीम में एडीओ पंचायत पंकज कुमार, जेई आरईएस अंकित कुमार और ग्राम पंचायत सचिव विपिन कुमार शामिल रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए चकमार्ग की पैमाइश कराई गई। राजस्व निरीक्षक ने जेसीबी मशीन की सहायता से पांच मीटर चौड़े चकमार्ग को चिन्हित कराया। इसके बाद रास्ते के दोनों ओर एक-एक मीटर चौड़े कच्चे नाले की खोदाई का कार्य भी शुरू कराया गया। चक मार्ग रास्ता कम चौड़ा बता कर हालांकि, करीब 10 से 15 मीटर नाले की खोदाई होने के बाद कुछ ग्रामीणों ने कार्य का विरोध कर दिया, जिससे निर्माण कार्य रुक गया। इसके चलते नाला खोदाई का काम अधर में लटक गया और गांव में जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने और जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान कराने के लिए गांव के सुरेश कुमार, नेत्रपाल सहित अन्य ग्रामीणों ने 18 नवंबर को दोबारा जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत सचिव और लेखपाल पर अतिक्रमण करने वाले लोगों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने तहसील स्तर से दोबारा टीम गठित कर बंदरई से सिकरौरा खादर गांव तक जाने वाले गाटा संख्या 146 के सात मीटर चौड़े चकमार्ग की पैमाइश कराकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते में लंबे समय से गंदा पानी भरा होने के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों को मजबूरी में इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यदि समय रहते जल निकासी की व्यवस्था नहीं कराई गई तो ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ सकती है। ------- गांव को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए टीम गठित कर मौके पर भेजी गई थी। टीम ने कच्चे चकमार्ग की पांच मीटर चौड़ाई की पैमाइश कर उसे चिन्हित किया है। रास्ते के दोनों ओर नाले की खोदाई होने से पानी की निकासी का रास्ता बन जाएगा और जलभराव की समस्या दूर हो सकेगी। - अवधेश कुमार वर्मा, एसडीएम गुन्नौर ---- ब्लॉक मुख्यालय से टीम गठित कर बंदरई गांव भेजी गई थी। चकमार्ग की पैमाइश हो चुकी है। जल्द ही नाले की खोदाई कराकर पानी को कच्चे रास्ते में खोदी गई खाई के माध्यम से निकाला जाएगा। कुछ ग्रामीणों द्वारा कार्य रुकवाया गया है। पुलिस का सहयोग लेकर कार्य पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के उपरांत वीबी-रामजी योजना के तहत पक्का रास्ता बनवाने के लिए एस्टीमेट तैयार कराया जा रहा है। नाले और रास्ते को भी पक्का कराया जाएगा। इसके लिए जेई और ग्राम पंचायत सचिव को मौके पर भेजा गया है। - डॉ. आदेश कुमार, बीडीओ, ब्लॉक जुनावई -------------- बोले ग्रामीण :- गांव के नेत्रपाल सिंह ने बताया राजस्व निरीक्षक द्वारा चिन्हित किए गए रास्ते के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिए। जबकि कानूनगो ने बताया दोनों तरफ एक एक मीटर खंदी खुदने के उपरांत चार मीटर चौड़े रास्ता शेष रह जाएगा। परन्तु मौके पर दो मीटर ही बचा है। गांव विशम्भर सिंह ने बताया जिस अनुसार कानूनगो चक मार्ग को चिन्हित करके आए थे। उस आधार पर काम नहीं किया जा रहा है। गांव के रहने वाले शेरपाल सिंह ने बताया बंदरई गांव से सिकरौरा खादर गांव जाने वाले कच्चे मार्ग की चौड़ाई सात मीटर है। कुछ वर्ष पहले गांव के लोग इसी रास्ते से आते जाते थे। परंतु गांव के लोगों के द्वारा रास्ते को दोनों तरफ से कब्जा कर लेने से रास्ता खत्म हो गया है। गांव के सत्यवीर सिंह ने बताया रास्ते की सही पैमाइश के उपरांत रास्ते को खुलवाया जाना चाहिए। और गांव के पानी को खंदी के माध्यम से जंगल में भेजने से जलभराव की समस्या दूर हो सकती है।

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