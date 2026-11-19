Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Sambhal News
›
Devotees swayed to the devotional song, "Maine tere hi bharose Hanuman sagar mein naiya daar dai" (I have set my boat afloat in the ocean, relying solely on you, O Hanuman
{"_id":"6aff35696dbfb2029801d627","slug":"video-devotees-swayed-to-the-devotional-song-maine-tere-hi-bharose-hanuman-sagar-mein-naiya-daar-dai-i-have-set-my-boat-afloat-in-the-ocean-relying-solely-on-you-o-hanuman-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नईया डार दई भजन पर झूमे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नईया डार दई भजन पर झूमे श्रद्धालु
चंदौसी। स्वामी भूमानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से बृहस्पतिवार को श्री सनातन धर्म पंजाबी सभा मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति भाव के साथ सुंदरकांड का पाठ सुना। पाठ के बीच - बीच में मधुर - मधुर भजनों की छठा बिखरी। इस दौरान भगवान श्रीराम और बजरंगबली के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।
सुंदरकांड की शुरूआत पंडित मेवाराम शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर की। इसके बाद ट्रस्ट के सदस्यों सहित श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भगवान गणेश व सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और श्रीराम स्तुति का गायन किया। फिर ट्रस्ट के सदस्यों ने सुंदरकांड की चौपाइयों का अर्थ सहित व्याख्यान किया। पाठ के बीच - बीच में भजनों का भी गायन हुआ। भजनों की श्रंखला में केजी शर्मा ने मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नईया डार दई और अजय सक्सेना ने हे दुखभंजन मारूति नंदन सुन लो मेरी पुकार आदि भजनों की प्रस्तुति दी। पाठ के समापन पर आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अशोक शर्मा, राजेश शंखधार, सतीश अरोरा, बृजेंद्र शर्मा, राजकुमार सक्सेना, रमेश ग्रेवाल, कल्पना वाष्र्णेय, पीएन शर्मा, सचिन मग्गो, लवली वर्मा, विपिन आहूजा आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।