{"_id":"6aff35696dbfb2029801d627","slug":"video-devotees-swayed-to-the-devotional-song-maine-tere-hi-bharose-hanuman-sagar-mein-naiya-daar-dai-i-have-set-my-boat-afloat-in-the-ocean-relying-solely-on-you-o-hanuman-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नईया डार दई भजन पर झूमे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौसी। स्वामी भूमानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से बृहस्पतिवार को श्री सनातन धर्म पंजाबी सभा मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति भाव के साथ सुंदरकांड का पाठ सुना। पाठ के बीच - बीच में मधुर - मधुर भजनों की छठा बिखरी। इस दौरान भगवान श्रीराम और बजरंगबली के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। सुंदरकांड की शुरूआत पंडित मेवाराम शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर की। इसके बाद ट्रस्ट के सदस्यों सहित श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भगवान गणेश व सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और श्रीराम स्तुति का गायन किया। फिर ट्रस्ट के सदस्यों ने सुंदरकांड की चौपाइयों का अर्थ सहित व्याख्यान किया। पाठ के बीच - बीच में भजनों का भी गायन हुआ। भजनों की श्रंखला में केजी शर्मा ने मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नईया डार दई और अजय सक्सेना ने हे दुखभंजन मारूति नंदन सुन लो मेरी पुकार आदि भजनों की प्रस्तुति दी। पाठ के समापन पर आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अशोक शर्मा, राजेश शंखधार, सतीश अरोरा, बृजेंद्र शर्मा, राजकुमार सक्सेना, रमेश ग्रेवाल, कल्पना वाष्र्णेय, पीएन शर्मा, सचिन मग्गो, लवली वर्मा, विपिन आहूजा आदि मौजूद रहे।

... और पढ़ें