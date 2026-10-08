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सहारनपुर: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमओ कार्यालय पर धरना, टीकाकरण से ओपीडी तक असर
सहारनपुर में विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम से जुड़े डॉक्टर, एएनएम, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों ने हड़ताल कर सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों के काम से अलग रहने के कारण टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, स्क्रीनिंग और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुए। एनएचएम के डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से कई स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी में भी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, मृतक आश्रितों को नौकरी और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य मांगें जल्द पूरी करने की मांग की।
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