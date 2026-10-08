फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   NHM Employees Strike in Saharanpur, Health Services Affected; OPD and Vaccination Services Hit

सहारनपुर: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमओ कार्यालय पर धरना; टीकाकरण से ओपीडी तक असर

Thu, 08 Oct 2026 12:52 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2026 12:52 PM IST
सार

सहारनपुर में NHM से जुड़े डॉक्टर, ANM, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों ने हड़ताल कर CMO कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों के काम से अलग रहने के कारण टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और स्क्रीनिंग समेत कई कार्यक्रम प्रभावित हुए। डॉक्टरों की हड़ताल से कई स्वास्थ्य केंद्रों की OPD में भी मरीजों को परेशानी हुई।

विज्ञापन
NHM Employees Strike in Saharanpur, Health Services Affected; OPD and Vaccination Services Hit
सहारनपुर में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहारनपुर में विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम से जुड़े डॉक्टर, एएनएम, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। हड़ताल के चलते टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, स्क्रीनिंग और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुए। वहीं, एनएचएम डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से कई स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी में भी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन


 सीएमओ कार्यालय पर धरना देकर जताया विरोध
एनएचएम कर्मचारियों ने काम से अलग रहकर सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया और शासन-प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: सहारनपुर: पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक बंद, टंकी में मिला पानी; ग्राहक ने पंप पर मिलावट का लगाया आरोप

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर असर
कर्मचारियों की हड़ताल से टीकाकरण के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। स्क्रीनिंग और एनएचएम के तहत संचालित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियां भी प्रभावित रहीं।

डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी में मरीज परेशान
एनएचएम से जुड़े डॉक्टरों के भी हड़ताल पर रहने के कारण कई स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी प्रभावित हुई। इलाज और परामर्श के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

नियमितीकरण और बीमा समेत कई मांगें
धरने पर कर्मचारियों ने नियमितीकरण, मृतक आश्रितों को नौकरी और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed