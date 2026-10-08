सहारनपुर: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमओ कार्यालय पर धरना; टीकाकरण से ओपीडी तक असर

टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर असर

कर्मचारियों की हड़ताल से टीकाकरण के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। स्क्रीनिंग और एनएचएम के तहत संचालित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियां भी प्रभावित रहीं।



डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी में मरीज परेशान

एनएचएम से जुड़े डॉक्टरों के भी हड़ताल पर रहने के कारण कई स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी प्रभावित हुई। इलाज और परामर्श के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।



नियमितीकरण और बीमा समेत कई मांगें

धरने पर कर्मचारियों ने नियमितीकरण, मृतक आश्रितों को नौकरी और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।