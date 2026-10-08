सहारनपुर: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमओ कार्यालय पर धरना; टीकाकरण से ओपीडी तक असर
सहारनपुर में NHM से जुड़े डॉक्टर, ANM, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों ने हड़ताल कर CMO कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों के काम से अलग रहने के कारण टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और स्क्रीनिंग समेत कई कार्यक्रम प्रभावित हुए। डॉक्टरों की हड़ताल से कई स्वास्थ्य केंद्रों की OPD में भी मरीजों को परेशानी हुई।
विस्तार
सहारनपुर में विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम से जुड़े डॉक्टर, एएनएम, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। हड़ताल के चलते टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, स्क्रीनिंग और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुए। वहीं, एनएचएम डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से कई स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी में भी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सीएमओ कार्यालय पर धरना देकर जताया विरोध
एनएचएम कर्मचारियों ने काम से अलग रहकर सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया और शासन-प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की।
यह भी पढ़ें: सहारनपुर: पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक बंद, टंकी में मिला पानी; ग्राहक ने पंप पर मिलावट का लगाया आरोप
टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर असर
कर्मचारियों की हड़ताल से टीकाकरण के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। स्क्रीनिंग और एनएचएम के तहत संचालित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियां भी प्रभावित रहीं।
डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी में मरीज परेशान
एनएचएम से जुड़े डॉक्टरों के भी हड़ताल पर रहने के कारण कई स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी प्रभावित हुई। इलाज और परामर्श के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
नियमितीकरण और बीमा समेत कई मांगें
धरने पर कर्मचारियों ने नियमितीकरण, मृतक आश्रितों को नौकरी और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।