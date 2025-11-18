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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 8 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 08-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:29 AM, 08-Oct-2026

फर्जीवाड़ा: यूपी में बने 131 जन्म प्रमाणपत्रों से देशभर में बनवाए फर्जी आधार कार्ड, सीबीआई ने मांगी रिपोर्ट

Fraud: Fake Aadhaar cards obtained nationwide using 131 birth certificates issued in UP; CBI seeks report.
Baghpat News: सीबीआई ने चीफ रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु से सभी प्रमाणपत्र की जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद बागपत, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर समेत 21 जिलों में जांच शुरू हो गई है।  और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026

मुजफ्फरनगर: सात साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले दो युवकों को उम्रकैद; छात्रा से दुष्कर्म में चार को सजा

Muzaffarnagar: Two youths sentenced to life imprisonment for brutalizing a seven-year-old girl
बुढ़ाना क्षेत्र में 11 दिसंबर 2020 को सात साल की बच्ची को अकरम और आसिफ बहलाकर ले गए और दुष्कर्म किया। दूसरे मामले में खतौली में स्कूल जाती छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले मैनपाल, जोगेंद्र, मोनू और अंकित को दस-दस साल की सजा हुई है।  और पढ़ें
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12:15 AM, 08-Oct-2026

मेरठ: 'एक सप्ताह में तुझे एके-47 से उड़ा देंगे', गोरक्षा दल के पदाधिकारी को फोन पर मिली धमकी, जांच शुरू

Meerut: 'We will blow you away with an AK-47 in a week' — threat issued to a 'Goraksha Dal' office-bearer;
साबुन गोदाम निवासी शुभम सिंघल को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिन नंबरों से धमकी दी गई हैं, वे बंद आ रहे हैं। 
  और पढ़ें
12:00 AM, 08-Oct-2026

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 8 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

The women caught the molester and beat him severely. और पढ़ें
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