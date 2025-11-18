Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 8 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

12:15 AM, 08-Oct-2026

मेरठ: 'एक सप्ताह में तुझे एके-47 से उड़ा देंगे', गोरक्षा दल के पदाधिकारी को फोन पर मिली धमकी, जांच शुरू

साबुन गोदाम निवासी शुभम सिंघल को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिन नंबरों से धमकी दी गई हैं, वे बंद आ रहे हैं।