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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Married Woman Allegedly Assaulted and Thrown Out by In-Laws in Saharanpur; FIR Against Four

सहारनपुर: विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, दोनों बाजू तोड़ने का आरोप, पति समेत चार पर मुकदमा

Thu, 08 Oct 2026 01:04 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

सहारनपुर में विवाहिता ने पति समेत ससुराल के चार लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पिटाई के दौरान उसकी दोनों बाजू टूट गईं और उसे घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Married Woman Allegedly Assaulted and Thrown Out by In-Laws in Saharanpur; FIR Against Four
crime - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सहारनपुर जनपद के थाना कुतुबशेर क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने पति समेत ससुराल के चार लोगों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों और लात-घूंसों से उसकी पिटाई की, जिसमें उसकी दोनों बाजू टूट गईं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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15 साल पहले हुआ था निकाह
रामगढ़ रोड स्थित अल्तमश गार्डन निवासी नरगिस ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 15 साल पहले उसका निकाह हसनपुर चुंगी निवासी मोहसीन से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल के लोग उसे परेशान करते थे।
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तीन अक्तूबर को मारपीट का आरोप
नरगिस के अनुसार, तीन अक्तूबर को पति मोहसीन, ससुर वसीम, देवर आरिफ और पति के दोस्त अरशद ने उसके साथ गाली-गलौज की। आरोप है कि इसके बाद चारों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से उसकी पिटाई की।

पीड़िता का आरोप है कि मारपीट में उसकी दोनों बाजू टूट गईं। इसके बाद आरोपियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।

पति समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी
मामले में पुलिस ने पति मोहसीन, ससुर वसीम, देवर आरिफ और अरशद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक अभिषेक चौरसिया ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच जारी है और सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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