सहारनपुर: पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक हुई बंद, टंकी से निकला पानी, ग्राहक ने पेट्रोल पंप पर मिलावट का लगाया आरोप

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सहारनपुर के पुल जोगियान स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप लगाते हुए ग्राहक ने हंगामा किया। नुमाइश कैंप निवासी विनोद ग्रोवर के अनुसार, उन्होंने करीब 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया, जिसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैकेनिक से जांच कराने पर टंकी में करीब 750 मिलीलीटर पेट्रोल और बाकी पानी मिलने का दावा किया गया। ग्राहक ने पंप कर्मचारियों पर अभद्रता और धक्का-मुक्की का भी आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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