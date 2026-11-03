{"_id":"6ae9cbeacc82d725f10b2f69","slug":"video-three-youths-arrested-with-four-packets-of-opium-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"चार पैकेट अफीम के साथ तीन युवक गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ताजपुर बेहटा गांव में नारकोटिक्स टीम और थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी बिना नंबर की स्कॉर्पियो-एन गाड़ी में अफीम के चार पैकेट लेकर जा रहे थे। पुलिस ने संबंधित विभाग की कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपियों का चालान कर अदालत में पेश किया।

... और पढ़ें