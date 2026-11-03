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सड़क डामरीकरण से जगी थी उम्मीद, घटिया निर्माण ने तोड़े ग्रामीणों के अरमान
शाहबाद की ग्राम पंचायत मधुकर के मजरा मलपुर गांव में सड़क का डामरीकरण शुरू हुआ तो ग्रामीण खुश हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि अब गांव पक्की सड़क से जुड़ जाएगा और आवागमन आसान होगा। लेकिन निर्माण शुरू होते ही ग्रामीणों ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क की परत हाथों से उखाड़कर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
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