Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Grief descends on the village following the deaths of two friends

Rampur News: दो दोस्तों की मौत से गांव में पसरा मातम

Tue, 10 Nov 2026 11:50 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Tue, 10 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Grief descends on the village following the deaths of two friends
शाहबाद। खंदेली गांव के दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। दोनों सोमवार को किसी काम से निकले थे। रास्ते में मीरापुर गांव के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई।
विज्ञापन

हादसे में हरि सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल उनके दोस्त राजवीर (49) जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। मंगलवार तड़के करीब छह बजे राजवीर ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो दोस्तों की एक साथ मौत से ग्रामीणों में शोक है।
विज्ञापन

सोमवार शाम संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के किसौली गांव निवासी पवन दिव्यापुर गांव स्थित अपनी ससुराल आए थे। सोमवार शाम करीब पांच बजे वह अपने साले भानुप्रताप के साथ बाइक से गांव लौट रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी दौरान खंदेली गांव निवासी हरि सिंह और राजवीर भी बाइक से शाहबाद की ओर आ रहे थे। मीरापुर गांव के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने हरि सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजवीर समेत तीन घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन राजवीर को जिला अस्पताल ले गए थे। इलाज के दौरान मंगलवार तड़के छह बजे राजवीर ने भी दम तोड़ दिया।
राजवीर के दामाद प्रशांत सिंघ ने बताया कि हरि सिंह और उनके ससुर राजवीर गहरे दोस्त थे। सोमवार शाम दोनों एक साथ शाहबाद जा रहे थे। अक्सर दोनों साथ ही रहते थे।

000
दोनों दोस्तों के शव देखकर फफक पड़े लोग
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हरि सिंह और राजवीर के शव देखकर ग्रामीण फफक पड़े। मंगलवार दोपहर हरि सिंह के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जबकि मंगलवार शाम राजवीर का शव भी घर पहुंच गया था और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। मृतक राजवीर के दामाद प्रशांत सिंघ ने बताया कि राजवीर अपने पीछे पत्नी शशिबाला, एक शादीशुदा बेटी और पांच अन्य बच्चों को छोड़ गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed