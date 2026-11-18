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यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि भारत में सनातनी एकजुट हो रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 10-12 सालों में विश्व में भारत की हनक बढ़ी है। इसका कारण सनातन धर्म के लोगों का एकजुट होना है। मयंकेश्वर बुधवार को प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा में शामिल होने पहुंचे थे।

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