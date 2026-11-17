प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में मंगलवार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय रामकथा शुरू हो रही है। इसी बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कथा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है।

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भानवी सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुझे विश्वास है कि मेरे हजूर (रघुराज प्रताप सिंह) मेरी इस धार्मिक इच्छा का सम्मान करेंगे। मुझे इस पुण्य आयोजन में शामिल होने का मौका देंगे, ताकि पूरे परिवार को इसका लाभ मिल सके। यह रामकथा परिवारों को जोड़ने और रिश्तों में विश्वास जगाने का अवसर बने।" विज्ञापन गौरतलब है कि राजा भैया और भानवी सिंह के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। भानवी सिंह ने नवंबर 2022 में क्रूरता के आधार पर दिल्ली की साकेत अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं।

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