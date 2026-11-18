कंधई थाना क्षेत्र के किशुनगंज बाजार में मंगलवार रात लूट की कोशिश के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। दुकान बंद कर घर लौट रहे पाठक का पुरवा निवासी विकास पांडेय को पल्सर सवार बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया और उनका बैग छीनने का प्रयास किया। विकास ने विरोध किया तो बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से वह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद बदमाश बिना बैग लूटे ही मौके से फरार हो गए।

घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है। बाजार में गोली चलने की आवाज सुनते ही अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल विकास को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।

विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वारदात से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। बदमाश किस रास्ते से आए थे और घटना के बाद किस दिशा में भागे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

सरेराह लूट के प्रयास में दुकानदार को गोली मारे जाने की घटना से किशुनगंज बाजार के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत है। थानाध्यक्ष कंधई आदित्य सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

कंधई पुलिस की शिथिलता पर उठ रहे सवाल

किशुनगंज बाजार के लोगों का आरोप है कि शाम ढलते ही पुलिस चौकी और आसपास की दुकानों पर अराजकतत्वों का जमावड़ा लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि इसी वजह से क्षेत्र में आए दिन छोटी-बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। दुकानदार को गोली मारे जाने की घटना के बाद पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।