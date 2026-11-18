कुंडा के बेंती परेड ग्राउंड में मंगलवार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा शुरू हो गई है। कथा के पहले दिन के समापन के बाद देर रात उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी तो अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे न तो उनकी कथा सुन पाएंगे और न ही करवा पाएंगे। हालांकि, उन्होंने अखिलेश यादव को अच्छा व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह उनके विरोधी नहीं हैं। उन्होंने अखिलेश को कथा सुनने का आमंत्रण भी दिया।

कथा की फीस पर बोले- धर्म कोई धंधा नहीं

कथा की फीस को लेकर पूछे गए सवाल पर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह कोई वस्तु नहीं बेच रहे हैं। धर्म कोई धंधा नहीं है। उन्होंने कहा कि कथा के लिए भाव से बुलाया जाएगा तो वह नहीं जाएंगे, लेकिन श्रद्धा से आमंत्रित किया जाएगा तो जरूर जाएंगे।

विज्ञापन

भगवान कृष्ण पर बयान को लेकर दी सफाई

भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर आचार्य शास्त्री ने कहा कि उनकी बात को राजनीतिक रंग दिया गया और भ्रम फैलाया गया। उन्होंने कहा, 'हमारे तो नाम में ही कृष्ण है। हम 21 नवंबर को मथुरा जाने वाले हैं।' उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

विज्ञापन