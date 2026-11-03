पीलीभीत: सीएम योगी के आगमन से पहले जुटे हजारों साधु-संत, कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा चाक चौबंद

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पीलीभीत के गांव नूरानपुर आ रहे हैं। वे ब्रह्मलीन महंत योगी शांतिनाथ की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीराम कथा के समापन अवसर पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हजारों साधु-संत और श्रद्धालु कथा पंडाल में जुट गए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। मंडलायुक्त शंभू कुमार और पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली अजय कुमार साहनी ने सोमवार को व्यवस्थाएं जांचीं।

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